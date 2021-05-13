В Твери стартовал первый этап гидравлических испытаний на теплосетях

Гидравлические испытания пройдут в 16 этапов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 2021 году гидравлические испытания на теплосетях Твери будут проходить в 16 этапов. Работы начались 11 мая и закончатся 16 сентября.

График проведения опубликовала администрация Твери.

На первом этапе работы начались в районе Петербургского шоссе и в окрестностях площади Гагарина и продлятся до 24 мая. С 13 по 26 мая работы будут проходить в микрорайоне «Юность» и посёлке Вагонников, а также части Центрального района между Тверским проспектом и Смоленским переулком.

С 27 мая – 9 июня - в Пролетарском районе от проспекта Калинина до Старицкого шоссе, четвёртый, с 31 мая по 13 июня, на участках в Пролетарском и Центральном районах от Затьмачья до улицы Республиканской.

Пятый этап, с 15 по 28 июня, затронет Зеленый проезд и улицы Красина, в рамках шестого – с 17 по 30 июня – в микрорайоне «Южный» и посёлке Литвинки.

С 5 по 18 июля - в ближнем Заволжье и «Чайке», с 6 по 20 июля – в части Центрального и Московского районов между проспектом Победы и рекой Лазурью, с 8 до 22 июля – на участках вдоль улиц Благоева и Мусоргского в Заволжье, Склизкова и Орджоникидзе в Московском районе.

Одиннадцатый этап испытаний пройдёт с 26 июля по 8 августа от Петербургской заставы до площади Мира и в части домов центра Твери, двенадцатый – с 29 июля по 11 августа – в оставшейся части исторического центра и на Соминке.

Тринадцатый этап – в посёлке Мигалово и районе улицы Спартака – продлится с 13 по 26 августа, четырнадцатый – на участках вдоль проспектов Ленина и Николая Корыткова, бульвара Ногина – с 16 по 29 августа.

Заключительные календарные этапы пройдут в Центральном и частично Московском районах: пятнадцатый – на участках между проспектам Волоколамским и Чайковского со 2 по 15 сентября, шестнадцатый в привокзальной части города – с 3 по 16 сентября.