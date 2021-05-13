256 пьяных водителей и 47 ДТП с пострадавшими: в Госавтоинспекции Тверской области подвели итоги майских праздников

в майские праздники число аварий выросло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Итоги долгих майских праздников подвёл на брифинге с прессой начальник Управления ГИБДД по Тверской области Дмитрий Арзанов.

На майских выходных существенно вырос дорожный трафик, на некоторых участках – более, чем в два раза. Для предотвращения нарушений и ДТП областная Госавтоинспекция существенно усилила патрулирование: на региональных дорогах работало от 10 до 24 нарядов в день. Была увеличена плотность нарядов и на дорогах Твери, а также на федеральных трассах.

Главный госавтоинспектор региона Дмитрий Арзанов. Фото: Виктория ТУШКОВА

За выходные дни госавтоинспекторы остановили 256 водителей, управлявших машиной в нетрезвом виде. Более двадцати из них – те, что были пойманы за этим нарушением повторно, что является уголовным преступлением.

Количество ДТП с тяжкими последствиями на выходных возросло. С 1 по 10 мая в регионе зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек и были ранены 69 человек.

- Отмечу, однако, что если брать четыре месяца 2021 года – с января по апрель, то на дорогах отмечено снижение аварийности: на 23% уменьшилось количество ДТП, почти на четверть меньше стало смертельных случаев и на 20% меньше пострадавших, - заметил Дмитрий Арзанов.

За майские праздники более сотни нарушений было выявлено в перевозке детей. По тем или иным причинам в авариях пострадали восемь детей в возрасте до 16 лет. Детской гибели на дорогах, к счастью, удалось избежать.