Пьяный мужчина выронил телефон и лишился денег в Тверской области

Фигуранта задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратился 61-летний житель Конаковского района. Мужчина рассказал, что выпивал в компании. В один момент упал на землю и выронил телефон. Товарищи помогли ему подняться, а один из них забрал телефон, сменил пароль в приложении и перевел себе 20 000 рублей.

Об этом мужчина узнал, когда, спустя два дня, включил телефон.

Злоумышленника доставили в полицию. Потратить деньги он не успел и сознался в содеянном. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.