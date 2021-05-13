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Происшествия13 мая 2021 10:58

Пьяный мужчина выронил телефон и лишился денег в Тверской области

Собутыльник украл у него 20 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Фигуранта задержала полиция

Фигуранта задержала полиция

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратился 61-летний житель Конаковского района. Мужчина рассказал, что выпивал в компании. В один момент упал на землю и выронил телефон. Товарищи помогли ему подняться, а один из них забрал телефон, сменил пароль в приложении и перевел себе 20 000 рублей.

Об этом мужчина узнал, когда, спустя два дня, включил телефон.

Злоумышленника доставили в полицию. Потратить деньги он не успел и сознался в содеянном. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Криминал