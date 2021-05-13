Водитель на "Рено" врезался в дерево и погиб в Тверской области

Водитель погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария случилась на 3-м км автодороги Кесова Гора-Федцово-Фенево-Лбовские Хутора в Кесовогорском районе.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 22-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Дастер", при движении в сторону деревни Брылино, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в дерево.

Водитель был не пристегнут ремнем безопасности и от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.