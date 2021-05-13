В Тверской области начнётся суд над парнем, планировавшим теракт на 9 мая

В Тверской области будут судить парня, планировавшего теракт на День победы в 2020 году. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Следователи закончили разбираться с делом жителя Кимр, которого обвиняют в хранении оружия и подготовке к теракту. Собрано достаточно доказательств. В ближайшее время начнётся суд.

Установили, что в 2019 году 18-летний кимряк изготовил и хранил в тайнике огнестрельное орудие и боеприпасы к нему. Кроме того, парень написал на зданиях в своём районе призывы к экстремизму.

А в апреле 2020 года днём фигурант дела из хулиганских побуждений убил из ранее сделанного огнестрела 48-летнего мужчину. Сообщается также, что в злоумышленник планировал на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне террористический акт. Но трагедию предотвратили сотрудники регионального ФСБ.

Расследование завершено, вскоре будет судебный процесс.