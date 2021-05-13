Житель Тверской области продаёт тысячную купюру с красивым номером за 200 тысяч рублей

В Тверской области продают 1000 за 200 000 рублей. Фото: сайт объявлений Avito.ru.

В социальных сетях в одном из тверских сообществ 12 мая пользователи возмутились тем, что житель Калининского района Тверской области продаёт купюру номиналом 1000 рублей за 200 000 рублей. Причина такого ценника – красивый серийный номер банковского билета – 9660966.

Тверичан поразило такое предложение, а под постом со снимком даже есть эмоциональная подпись: «Люди разума лишились!». Однако, заглянув на сайт объявлений о купле и продаже, можно обнаружить, что коллекционеры разыскивают денежные купюры с красивым сочетанием чисел. Или предлагают приобрести у них такой товар.

К примеру, один из жителей Твери продаёт четыре купюры достоинством 5000 рублей «на удачу». Цена вопроса – 500 000 рублей. В объявлении сказано, что фортуну деньги привлекут благодаря нумерологии, энергетике чисел. Кто-то, наверное, в такое верит.