10 лет назад на экстрим-площадке в Твери уже погибал велосипедист, в 2021 году трагедия также случилась с велосипедистом, но в другом месте. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

19 сентября 2011 года, т.е. ровно десятилетие назад в парке Победы в Твери 25-летний парень на велосипеде разогнался, скатился с горки и неудачно упал. Смерть наступила на месте ЧП. Тогда уголовное дело не возбудили – произошедшее квалифицировали как несчастный случай.

11 мая 2021 года на памп-треке около Центрального стадиона в Твери, вход на который свободный, 16-летний подросток без шлема также разогнался на велосипеде и упал, ударившись головой. Мальчик пошёл кататься в компании несовершеннолетних друзей. Пострадавший скончался до приезда «скорой».

Возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Идёт расследование.