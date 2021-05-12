Житель Тверской области, который бросил умирать избитую женщину, предстанет перед судом

Уголовно дело направлено в суд Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Бологовского района. Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В сентябре 2020 года обвиняемый с сожительницей выпивали на берегу озера, между ними произошла ссора, и мужчина избил женщину. Еще живую потерпевшую он оттащил в расположенную рядом бытовку и бросил там. От полученных травм женщина скончалась.

Уголовное дело направлено в суд.