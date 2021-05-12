Масляным пятном на Тьмаке в Твери заинтересовался следственный комитет

Маслянистые пятна на Тьмаке Фото: VK/Осторожно Тверь! (ex - Позор Тверь)/Ирина Горбунова/коллаж

В Твери следователи начали доследственную проверку по факту загрязнения реки Тьмаки в Первомайской роще. На поверхности воды обнаружено пятно маслянистой жидкости. Вещество разносится течением и загрязняет пляжные отмели.

В настоящее время продолжаются работы по очистке воды от загрязнения нефтепродуктами. Вдоль русла реки на протяжении 20 метров установлены боновые заграждения, не позволяющие масляному пятну распространяться.

Проверку, в свою очередь, проводит природоохранная прокуратура.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.