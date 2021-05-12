Мусульмане начали отмечать Ураза-Байрам в Тверской области

Мусульмане отмечают Ураза-Байрам Фото: Дмитрий МИТИН

12 мая с заходом солнца мусульмане начали отмечать праздник Ураза-Байрам. Праздник разговения отмечается после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан. Празднование продлится до вечера 13 мая.

В мусульманских регионах эти дни объявлены выходными.

Накануне праздника мусульмане совершают полное омовение, а с восходом отправляются на молитву - намаз. После молитвы принято накрывать праздничный стол и приглашать гостей, а также посещать кладбища.

Следующий большой праздник – Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) – мусульмане будут отмечать с 19 по 23 июля.