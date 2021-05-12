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Общество12 мая 2021 20:37

Мусульмане начали отмечать Ураза-Байрам в Тверской области

Праздник разговения в 2021 году отмечается с вечера 12 мая
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мусульмане отмечают Ураза-Байрам

Мусульмане отмечают Ураза-Байрам

Фото: Дмитрий МИТИН

12 мая с заходом солнца мусульмане начали отмечать праздник Ураза-Байрам. Праздник разговения отмечается после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан. Празднование продлится до вечера 13 мая.

В мусульманских регионах эти дни объявлены выходными.

Накануне праздника мусульмане совершают полное омовение, а с восходом отправляются на молитву - намаз. После молитвы принято накрывать праздничный стол и приглашать гостей, а также посещать кладбища.

Следующий большой праздник – Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) – мусульмане будут отмечать с 19 по 23 июля.