Екатерина Бакунина. Фото: из архива фонда имени Екатерины Бакуниной.

Сегодня, 12 мая, празднуется День медицинской сестры, и в честь праздника в Твери открылась расширенная выставка Музея сестры милосердия Екатерины Бакуниной.

Этот особенный музей открыт тверским благотворительным фондом имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной и работает при областном перинатальном центре с 2013 года. Теперь там есть не только экспонаты, посвящённые непосредственно Екатерине Бакуниной, но и вещи, рассказывающие о развитии сестринского дела в России - с середины XIX века до 1917 года.

СПРАВКА «КП»

Екатерина Михайловна Бакунина (19 (31) августа 1810 или 1811, Санкт-Петербург — 1894, село Козицино, Новоторжский уезд, Тверская губерния) — тверская дворянка, знаменитая сестра милосердия, героиня двух войн XIX века. Екатерина Бакунина более года руководила отрядами сестер милосердия Красного креста. После событий Крымской войны Екатерина Бакунина поселилась в Тверской губернии, где до конца жизни лечила всех нуждающихся.