На Бежецком шоссе в Твери временно введут реверсивное движение для снижения заторов

Работы по реконструкции участка начались в феврале. Фото: администрация Твери.

В региональной Госавтоинспекции 12 мая с журналистами встретился начальник Управления ГИБДД по Тверской области Дмитрий Арзанов. Главный госавтоинспектор региона рассказал о ситуации с Бежецким шоссе. Напомним, реконструкция Бежецкого шоссе в Твери началась в минувшем феврале. По проекту в порядок должны привести участок улицы Шишкова и Затверецкого бульвара протяженностью около 600 метров. Количество полос движения увеличится до шести.

Но с начала ремонта в часы пик шоссе стоит в пробках, автомобилисты массово жалуются на обнаглевших «обочечников».

По словам Дмитрия Арзанова, сейчас рассматривается вопрос об организации на ремонтируемом участке реверсивного движения. Это станет возможно, когда строители расширят дорогу, что должно произойти уже в ближайшие дни.

- Совместно с Министерством транспорта Тверской области и администрацией мы изучали возможность увеличения интенсивности движения по дороге в сторону Бежецка, - сообщил Дмитрий Арзанов. - До конца недели должны быть выполнены первоочередные работы по временной укладке асфальтового покрытия для увеличения ширины проезжей части. Для того, чтобы в часы пиковой нагрузки была возможность осуществлять реверсивное движение.