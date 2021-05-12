Певец Гарик Сукачёв 9 мая посетил Ржевский мемориал в Тверской области

Гарик Сукачёв побывал у Ржевского мемориала Фото: vk.com/garik_sukachev (скрин видео)

Известный рок-музыкант Гарик Сукачёв 9 мая посетил Тверскую область, а именно Ржевский мемориал Советскому солдату.

Видео с поездки опубликовано в информационном аккаунте ВК. В Ржев певец отправился вместе с женой и дочерью, чтобы возложить цветы к подножию мемориала.

- Погода прекрасная. Очень много людей, все несут цветы. Машины из разных регионов. Это одно из самых трагичных мест Великой Отечественной войны. Вечная слава! - сказал Гарик Сукачёв, поздравил всех с Победой и пожелал крепкого здоровья ветеранам.

Напомним, Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года. Высота статуи советского солдата - 25 метров. 9 мая 2021 года у мемориала прошли памятные мероприятия в честь 76-й годовщины Великой Победы.