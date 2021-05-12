В Тверской области 100-летний юбилей отмечает ветеран войны Зинаида Лопуха

Ветеран войны Зинаида Лопуха отмечает 100-летний юбилей Фото: ПТО

12 мая 100-летний юбилей празднует жительница Нелидово, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Зинаида Ильинична Лопуха. С днем рождения именинницу поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Уверен, что залогом Вашего активного долголетия стал доблестный многолетний труд во благо нашей Родины. В годы Великой Отечественной войны Вы самоотверженно работали, отдавая все силы для Победы. В мирное время Вашим призванием стала самая созидательная профессия учителя. Сердечно благодарю Вас за вклад в сохранение преемственности поколений, за верность долгу и пример настоящего патриотизма, – отмечено в поздравлении от главы региона.

Зинаида Ильинична - школьный учитель. С 1943 года работала воспитателем в Новленском детском доме, преподавала в школах. Ее трудовой стаж - более 30 лет.