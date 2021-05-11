В Твери ищут очевидцев и водителя-виновника ДТП с велосипедистом на улице Фадеева

В Твери разыскивают виновника ДТП с велосипедистом Фото: Кирилл ЧАЩИН

Группа розыска ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери разыскивает очевидцев ДТП с участием велосипедиста на улице Фадеева д. 36 корп.1. Авария произошла около 19:30 вечера 11 мая.

Неустановленный водитель, предположительно на серебристом автомобиле "Лада Приора", наехал на 39-летнего велосипедиста, котрый выезжал из двора.

Водитель с места происшествия скрылся. В государственном регистрационном знаке есть цифры 8 и 7. Велосипедист с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД просят всех, кто имеет какую-либо информацию о ДТП, обратиться по телефону: 8-915-743-27-10.