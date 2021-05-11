На трассе М10 под Торжком Тверской области "БМВ" врезалась в дорожный отбойник

Автомобиль двигался в сторону Санкт Петербурга. Фото: УГИБДД по Тверской области

Авария произошла днём 11 мая на 227-м километре федеральной трассы М10 в Торжокском районе. Двигаясь в сторону Санкт Петербурга, автомобиль "БМВ" врезался в дорожный отбойник, разделяющий потоки движения.

По информации областной Госавтоинспекции, водитель автомобиля был трезв. Пострадала его пассажирка. От госпитализации она отказалась.

Сотрудники Управления ГИБДД по Тверской области призывают водителей быть внимательными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и придерживаться безопасного скоростного режима.