Концерт фламенко состоится на сцене городского сада в Твери

Зажигательные испанские танцы исполнят сразу два коллектива. Фото: vk.com/gorsad_tver

На сцене горсада в ближайшую субботу, 15 мая, зажигательные испанские танцы исполнят сразу два коллектива - хореографическая студия ТГТУ «Astel» и студия фламенко «SEVERINA».

Концерт обещает быть зрелищным, и всё, что просят от гостей организаторы, - это хорошее настроение. Вход будет свободным. Концерт начнётся в 13:00.

Поскольку он пройдёт под открытым небом, зрителям советуем одеться по погоде. На сегодняшний день (11 мая), метеосайты обещают в субботу тёплую погоду (+19..+20 градусов), но с вероятностью дождя.