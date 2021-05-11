В Тверской области засеяли 8,8 тысяч гектаров земель

Весенний сев начался со второй декады апреля. Фото: ПТО

В настоящее время в регионе вспахано 12,3 тыс. га сельхозземель, засеяно 8,8 тыс. га, в том числе зерновыми и зернобобовыми культурами - 6,4 тыс. га. Об этом информирует областное правительство.

Весенний сев начался со второй декады апреля. Первыми к посевной приступили аграрии в Зубцовском, Калининском, Конаковском, Лихославльском, Ржевском, Старицком и Торопецком районах, Кашинском городском округе.

- Одна из главных задач - оперативно и своевременно довести весь объем государственной поддержки АПК до производителей, что позволит провести кампанию в оптимальные сроки, - отметил в комментарии к весенне-полевым работам губернатор Игорь Руденя.

В этом году в целом по отрасли растениеводства на посевную кампанию аграриям в Верхневолжье выделяется 145,9 млн рублей в виде субсидий.

По отрасли животноводства объём господдержки составит 139,7 млн рублей.