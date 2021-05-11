В негазифицированные районы Тверской области тянут газопровод

В Тверской области продолжается газификация районов Фото: ПТО

Строительство внутрипоселковых газовых сетей по посёлку Молоково началось в Тверской области 11 мая. Ранее газа на территории не было. Протяжённость сетей составит 23,8 км, их проведут в 2021 году.

Также идет строительство внутрипоселковых газовых сетей в Жарковском районе и Краснохолмском муниципальном округе. В поселке Жарковский построено 5 км сетей, в Красном Холме – 3 км.

Началось строительство газопровода для деревень Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, Малое Ронское, Большое Ронское в Осташковском городском округе. Завершение строительства сетей намечено на 2021 год.

В начале следующей недели строительство внутрипоселковых разводящих газовых сетей начнется в поселке Фирово.

- До 2025 года мы должны газифицировать практически все муниципальные образования региона. Проведение газа необходимо для развития инвестиционной активности, модернизации предприятий, потому что конкурентная среда предполагает, в том числе, и снижение себестоимости продукции, – считает губернатор Игорь Руденя.