Клещи покусали 27 детей за неделю в Тверской области

С начала сезона клещи покусали 399 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала сезона в медицинские организации Тверской области по поводу укусов клещей обратились 399 человек, в том числе 135 детей. За неделю от насекомых пострадали 92 человека, из них 27 детей.

- Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано, - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской области. Специалисты ведомства продолжают мониторинг ситуации по клещевым инфекциям.

За прошедшую неделю возбудитель клещевого энцефалита не выявлен, в 23 % обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, единичные находки моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Роспотребнадзор напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.