ФК «Тверь» снова остался без победы в северной столице

ФК «Тверь» снова остался без победы в Санкт-Петербурге. Фото: принтскрин трансляции на ютуб-канале/ФК Ленинградец.

11 мая гол в ворота «Твери» на «Нова арене» прилетел уже на 5 минуте. Забил один из лучших бомбардиров Группы 2 ПФЛ. Такой счёт остался до конца игры – 1:0 в пользу питерцев.

В первом тайме заметно обострить игру у тверичан не получилось. Из-за четырёх жёлтых карточек, полученных с начала сезона, в составе ФК «Тверь» на поле в этот раз отсутствовал Игорь Турсунов.

После перерыва ситуация не изменилась. Мощный прессинг со стороны гостей и попытка ленинградцев контратаковать. За полчаса до конца игры возможность забить возникла у Алексея Иванова, но он не переиграл вратаря «Ленинградца».

По статистке пресс-службы ФК «Тверь», в трёх поединках в Санкт-Петербурге с командами «Зенит-2», «Звезда» и «Ленинградец» тверская команда не выиграла ни разу.

Теперь ФК «Тверь» и ФК «Ленинградец» делят 4-5 места в турнирной таблице. Следующая игра у команды из Верхневолжья 18 мая с ФК «Луки-Энергия» на нейтральном поле.