Трое пациентов с коронавирусом госпитализированы в ОКБ Твери на вертолёте

С начала года вертолеты санавиации совершили 117 вылетов в районы Фото: минздрав Тверской области

В мае вертолеты санитарной авиации Тверской области четыре раза вылетали к пациентам в районы. В больницу скорой медицинской помощи в Твери на вертолете МИ-8 АМТ "Вектор" из Кашинской ЦРБ был доставлен мужчина, пострадавший в ДТП. На вертолетах МИ-8 "Вектор" и МИ-8 МЧС России из Нелидова и Кимр в реанимацию инфекционного госпиталя ОКБ были госпитализированы три пациента с тяжелым течением коронавируса.

Всего с начала 2021 года вертолеты санавиации совершили 117 вылетов, эвакуировано 127 человек, из них семеро детей. Почти половина – пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, на втором месте - с тяжелым течением CОVID-19.

По мнению губернатора Игоря Рудени, развитие санавиации позволяет повысить оперативность оказания медицинской помощи в Тверской области, а ключевой задачей для Верхневолжья является обеспечение бесперебойной работы службы.