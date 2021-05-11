В Вышнем Волочке Тверской области обокрали дом местного жителя

Зломышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию заявил 60-летний житель Вышнего Волочка. Мужчина рассказал, что из его дома похитили телевизор, шуруповерт, певматический пистолет, телефон и приставку.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские провели подворовый обход, опросили свидетелей, изъяли улики.

В ходе розыска подозреваемый был установлен. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 41-летний житель Вышнего Волочка. Реализовать похищенное он не успел.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранта проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.