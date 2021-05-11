В Твери в ТЮЗе расскажут историю Александра Невского

В Твери в ТЮЗе пройдёт читка произведения «Александр Невский. Взгляд сегодня». Фото: пресс-служба Тверского ТЮЗа.

В Тверском театре юного зрителя представят литературно-музыкальную читку, посвящённую 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. В ней используют отрывки из летописей и выдержки из научных трудов, а также факты из биографии полководца. Режиссёр – Галина Сергеева.

Во время действа также прозвучат духовные песнопения монахов и песни в стиле фолк. Возрастное ограничение – «12+».

Билеты ещё есть на сайте и в кассе театра.