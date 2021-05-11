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Происшествия11 мая 2021 15:31

Губернатор Тверской области выразил соболезнования жителям Казани в связи трагедией

В столице Татарстана в школе в результате стрельбы погибли несколько человек
Источник:kp.ru
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Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову, родным и близким погибших. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову, родным и близким погибших. Фото: ПТО

Сегодня утром, 11 мая, в Казани 19-летний парень устроил стрельбу в гимназии №175. В результате погибли семь детей и одна учительница. Еще 18 школьников и трое взрослых пострадали и были госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба правительства тверского региона, наш губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову, родным и близким погибших.

- От имени жителей Тверской области и от себя лично глубоко соболезную в связи с трагедией в школе №175 в городе Казань. Гибель невинных жертв бесчеловечного преступления отозвалась болью в наших сердцах. Желаем скорейшего выздоровления всем, получившим ранения. Просим передать слова искренней поддержки семьям, потерявшим сегодня родных и любимых людей. Скорбим вместе с вами, - говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

ЧПИгорь РУДЕНЯ