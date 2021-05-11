К пристани в Твери причалил пятизвездочный теплоход-гостиница "Мустай Карим"

"Мустай Карим" причалил к пристани Речного вокзала в Твери Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Необычный круизный лайнер "Мустай Карим" прибыл в Тверь 11 мая и сразу стал объектом внимания у жителей областного центра. И не случайно. Теплоходу есть чем удивить не только туристов, но и наблюдателей.

Теплоход уникален в России - он имеет нестандартную конструкцию. По сути, это настоящий пятизвездочный отель на воде. В каютах - панорамные окна и балконы, на борту есть сауна, фитнес-зона, СПА, библиотека, бары, рестораны.

Лайнер длиной 141 метр, рассчитан на 329 посадочных мест, оснащен новейшим навигационным оборудованием и развивает скорость до 22,5 км/ч. Принадлежит классу "Водоход.Люкс".

Конструкция спроектирована Морским Инженерным бюро и построена на верфи "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде.

Впервые теплоход спустили на воду в 2019 году и назвали в честь Народного поэта Башкирской АССР Мустая Карима.