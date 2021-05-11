В Твери исполнилось 100 лет участнице Великой Отечественной войны

11 мая участнице Великой Отечественной войны, жительнице Твери Рахиль Рафаиловне Фертман исполнилось 100 лет. Фото: ПТО

11 мая участнице Великой Отечественной войны, жительнице Твери Рахили Рафаиловне Фертман исполнилось 100 лет. По телефону ее поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В годы Великой Отечественной войны Ваши надёжные, добрые руки помогали солдатам и офицерам Красной Армии сохранить жизнь, здоровье, вернуться в строй и с новыми силами бить врага. В мирное время Вы внесли большой вклад в развитие отечественного здравоохранения. С Вашим именем связано укрепление офтальмологической службы Тверской области. Желаю Вам отличного самочувствия, бодрости духа и всего самого доброго, – сказал Игорь Руденя.

Рахиль Фертман попала на фронт в 1942 году. Она была хирургом в 68-м отдельном медико-санитарном батальоне, оперировала в полевых условиях раненых.

После войны продолжила работать окулистом.

Рахиль Рафаиловна награждена Орденом Отечественной войны 2 степени, Орденом Красной звезды.