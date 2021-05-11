В Тверской области задержали «закладчиков» наркотиков с партией товара

В Тверской области задержали «закладчиков» с 32 пакетами запрещённого вещества. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

11 мая на 12 километре дороги «Осташков – Кувшиново» во время спецоперации остановили LADA Granta, в которой было двое жителей Осташкова 36 и 37 лет. При себе у них обнаружили 32 пакета с неизвестным веществом. Экспертиза подтвердила, что в пяти свёртках был наркотик растительного происхождения массой 12 граммов.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники планировали продавать наркотическое средство путём «закладок».

Подозреваемых задержали. По совокупности статей УК РФ им может грозить до 15 лет за решёткой.