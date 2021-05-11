В Твери двое мужчин воровали велосипеды у местных жителей

Двое мужчин воровали велосипеды на улицах Твери Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Твери завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, воровавших велосипеды на территории Заволжского и Пролетарского районов.

Установлено, что к совершению шести краж причастны 34-летний житель Калининского района и 36-летний житель Твери.

Объектами краж становились дорогостоящие велосипеды, оставленные владельцами в подъездах. Кусачками злоумышленники повреждали противоугонные тросы, похищали велосипеды или детали от них. Общий ущерб составил более 80 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.