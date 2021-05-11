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Общество11 мая 2021 10:20

В Бельской ЦРБ Тверской области выявили нарушения пожарной безопасности

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В больнице выявили нарушения Фото: архив "КП"

В больнице выявили нарушения Фото: архив "КП"

В Тверской области в ходе прокурорской проверки в Бельской ЦРБ выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. В частности, при эксплуатации электрооборудования, средств пожарной защиты.

Прокурором района в отношении и.о. главного врача Бельской ЦРБ возбуждено дело об административном правонарушении, руководитель учреждения привлечен к административной ответственности.

В адрес ЦРБ внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, должностному лицу вынесено замечание.