В Бельской ЦРБ Тверской области выявили нарушения пожарной безопасности

В больнице выявили нарушения Фото: архив "КП"

В Тверской области в ходе прокурорской проверки в Бельской ЦРБ выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. В частности, при эксплуатации электрооборудования, средств пожарной защиты.

Прокурором района в отношении и.о. главного врача Бельской ЦРБ возбуждено дело об административном правонарушении, руководитель учреждения привлечен к административной ответственности.

В адрес ЦРБ внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, должностному лицу вынесено замечание.