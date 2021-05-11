В Тверской области женщина на авто врезалась в дерево, погибла пассажирка

В ДТП погибла пассажирка авто Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 10 мая, на 5-м км автодороги Белый - Бокачево Бельского района.

31-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Дэу Матиз" без водительских прав, при движении в сторону Белого, не правильно выбрала скорость, не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП 41-летняя женщина-пассажир погибла, 45-летняя женщина-пассажир и водитель с травмами были доставлены в больницу.