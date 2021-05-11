ФК «Тверь» сыграет в Санкт-Петербурге с «Ленинградцем» на «Нова Арене». Фото: Степан КАМЕНЕВ

11 мая в 13:00 начнётся поединок «Твери» с соперником, который претендует на медаль в Группе 2 первенства ОЛИМП-ПФЛ. Этой весной ФК «Ленинградец» уступил только один раз – ФК «Долгопрудный» со счетом 1:2. В первом туре, 6 сентября, тверичане дома разгромили ленинградцев со счётом 3:0.

Перед матчем 24 тура «Ленинградец» занимает 5 место, имея в своём активе 41 очко, у «Твери» - третья строчка и 44 зачётных балла.

Вход для болельщиков на стадион свободный. Игра также будет транслироваться в интернете.