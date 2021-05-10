Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей в Вышнем Волочке Тверской области

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области первым отделом по расследованию особо важных дел регионального СКР возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре двух детей 2017 и 2019 годов рождения.

Напомним, ЧП произошло утром, 10 мая, в квартире дома, расположенного по улице Ржевский тракт в Вышнем Волочке. Третий годовалый малыш вместе с мамой проходит лечение в стационаре Вышневолоцкой ЦРБ. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Следователем и криминалистами Следственного комитета проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые объекты, которые могут иметь доказательственное значение, допрошены очевидцы и свидетели. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших малолетних не имеется, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Точные причины смерти детей будут установлены после экспертиз. Очаг возгорания, по имеющейся у следствия информации, находился внутри квартиры. Причины возгорания будет выясняться в ходе пожарно-технической судебной экспертизы.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействиям) органов профилактики, а также работникам контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия правил безопасности установленным нормам, - сообщает следственный комитет.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "КП"-Тверь" сообщала, что пострадавшей семье власти окажут подержку. Им предоставят комнату для проживания из маневренного фонда.