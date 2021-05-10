В Ботаническом саду Твери зацвели сакура и манчжурский абрикос

Цветение сакуры в Ботаническом саду Фото: vk.com/hortus/Юрий Наумцев

В Ботаническом саду Твери зацвели нежнейшие сакуры и манчжурский абрикос.

Легкие и нежные цветы повляются на плодовых деревьях вперед листьев и цветут пышным цветом.

- В Японии под названием сакура объединяют сотни весеннецветущих видов и форм вишен, слив и даже абрикосов. Однако, есть и иконичные виды - Вишня Саржента одна из таких. В саду она появилась 10 лет назад, - сообщили сотрудники сада в соцсети.

Абрикоос маньчжуурский - вид растений рода Слива. Встречается в Северо-Восточном Китаеи на севере Кореи, в южных районах Приморского края. Редкий вид, занесен в Красную книгу России.

Абрикос любим и почитаем в Азии, его цветения ждут в таким же нетерпением, как и цветения японских вишен и слив - сакур.

Жители и гости Твери могут полюбоваться на экзотические растения и цветы в Ботаническом саду в переулке Шевченко, 16 ежедневно, с 9:00 до 19:00. Вход платный.