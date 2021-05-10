В Тверской области образовалась пробка от Медного до Твери

От Медного до Твери растянулась пробка. Фото: Дарья Мартиросьян.

Водители сообщают, что растянулась огромная пробка от села Медное в Калининском районе Тверской области до самой Твери. Машины двигаются очень медленно. Как сказал один из автомобилистов: «Стоят плотненько».

Те, кто стали жертвой затора на дороге, говорят о мелких ДТП. Но, скорее всего, самой весомой причиной проблем на трассе стало возвращение домой всех дачников после майских праздников.

По направлению «из Твери» в этом месте пробки нет. Информация актуальна на 19:00.