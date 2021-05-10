В Тверской области перевернулся нетрезвый водитель мотоцикла: пострадали два человека

В Тверской области перевернулся выпивший водитель мотоцикла: пострадали два человека. Фото: Иван ВИСЛОВ

Дорожное происшествие случилось на подъезде к деревне Покровское. Нетрезвый водитель мотоцикла «Иж Планета-5» не справился с управлением и перевернулся. Пострадал сам мужчина за рулём и пассажир. Оба были без шлемов.

Раненых с сотрясениями и закрытыми черепно-мозговыми травмами доставили в Ржевскую ЦРБ. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют – есть ли у мотоциклиста права соответствующей категории.