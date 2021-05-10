В Твери вновь пройдет фестиваль «Площадь Добра». Фото: Виктория ЖУКОВА

Очередной фестиваль благотворительности и волонтерства «Площадь Добра» состоится в Твери в Городском саду 22 и 23 мая. Время проведения - с 11.00 до 16.00 .

Фестиваль организует Фонд Твери при поддержке Фонда президентских грантов.

В этом году участников ждут благотворительные акции, квест и мастер-классы для детей и родителей.

Будут работать фуд-корт, площадки от городских НКО и выставка соцпроектов.

Также организаторы подготовили для всех гостей лотереи, тематические фотозоны и выставки.