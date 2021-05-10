Под Тверью водитель на "десятке" сбил мотоциклиста и уехал в неизвестном направлении

За рулём мотоцикла был трезвый 35-летний мужчина, правда прав и мотошлема он не имел. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

ДТП произошло в Калининском районе, на 10-м километре дороги Пангино - Полубратово. Автомобиль "ВАЗ 2110" сбил мотоциклиста и скрылся с места аварии.

За рулём мотоцикла был трезвый 35-летний мужчина. Он ехал без шлема, но остался жив. Медики диагностировали ему открытый перелом пястной кости. В ГИБДД также отмечают, что водитель категории, позволяющей управлять мотоциклом, не имел, а само транспортное средство не было зарегистрировано.

Скрывшегося с места аварии автомобилиста ждёт наказание, госномер его автомобиля сотрудникам Госавтоинспекции оказался известен, они отправились по месту жительства водителя.

За оставление места ДТП водителя могут лишить прав на полтора года. Отметим, что если водитель, осознавая ситуацию, скрылся с места ДТП, оставив пострадавших без помощи, это может быть квалифицировано ещё и как "оставление в опасности" (ст. 125 УК РФ).Санкции в данном случае достаточно серьёзны: от штрафа (в размере от 80 000 рублей до шестимесячного дохода провинившегося водителя) до принудительных работ или даже лишения свободы.