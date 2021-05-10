Ещё 71 человек заразился коронавирусом в Тверской области на 10 мая

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
По данным регионального оперативного штаба на 10 мая, в Тверской области с начала пандемии выявили 40 596 случаев заражения COVID-19. За последние сутки заразился 71 человек.
Выздоровели 38 480 жителей региона (+27 за сутки).
Изолированы 1176 больных (+37).
Умерли 940 человек (+7).
Лидирует по общему количеству заболевших областная столица. На 10 мая в Твери официально выявлено 13 145 заболевших (+16 за последние сутки).
Лидерами заболеваемости среди муниципальных образований региона являются:
Конаковский район - 2908 (+14),
Ржев - 2232 (+3),
Вышневолоцкий городской округ - 2177 (+2),
Калининский район - 1684 (+4),
Торжок - 1617 (+3),
Кимры - 1604 (+1),
Бологовский район - 1031 (+1).
В остальных муниципалитетах общее число зарегистрированных случаев ковида не достигает тысячи.
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