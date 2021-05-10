Ещё 71 человек заразился коронавирусом в Тверской области на 10 мая

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

По данным регионального оперативного штаба на 10 мая, в Тверской области с начала пандемии выявили 40 596 случаев заражения COVID-19. За последние сутки заразился 71 человек.

Выздоровели 38 480 жителей региона (+27 за сутки).

Изолированы 1176 больных (+37).

Умерли 940 человек (+7).

Лидирует по общему количеству заболевших областная столица. На 10 мая в Твери официально выявлено 13 145 заболевших (+16 за последние сутки).

Лидерами заболеваемости среди муниципальных образований региона являются:

Конаковский район - 2908 (+14),

Ржев - 2232 (+3),

Вышневолоцкий городской округ - 2177 (+2),

Калининский район - 1684 (+4),

Торжок - 1617 (+3),

Кимры - 1604 (+1),

Бологовский район - 1031 (+1).

В остальных муниципалитетах общее число зарегистрированных случаев ковида не достигает тысячи.

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