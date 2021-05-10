Власти окажут помощь пострадавшей при пожаре семье, в которой погибли дети, в Тверской области

Власти окажут помощь пострадавшей семье Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Губернатор Игорь Руденя дал поручение оказать помощь семье из Вышнего Волочка, пострадавшей в результате пожара.

ЧП произошло утром, 10 мая на улице Ржевский тракт. При пожаре в жилом доме погибли двое маленьких детей.

Мать и бабушка смогли спасти лишь годовалого малыша. В настоящее время мать с ребёнком находятся в Вышневолоцкой ЦРБ.

Уточняется, что семья была многодетной, за детьми был закреплен наставник по социальному сопровождению, который оказывал помощь семье в оформлении гарантированных социальных выплат, контролировал посещение одним из детей дошкольного учреждения, проводил с матерью профилактические беседы.

- В жилом помещении были установлены три автономных пожарных извещателя. В мае социальный наставник посещал семью три раза. На момент социального патронажа обстановка в семье была благополучной, - сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Администрацией Вышневолоцкого округа семье будет предоставлена комната в качестве маневренного жилья.

В настоящее время по факту ЧП проверки проводят прокуратура и следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.