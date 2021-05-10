Уроженка Тверской области ушла с работы в Дубне и пропала

Женщина пропала 7 мая Фото: vk.com/poisk_kimru

Елена Васильевна Дмитриева, 1973 года рождения, из города Кимры Тверской области пропала в Дубне Московской области.

Вечером, в 20:00 7 мая она вышла с работы по адресу: Театральный пр-д 2, д. 4 и пропала. До настоящего времени информации о ее местонахождении нет.

Ориентировку на поиск опубликовал ВПСО "Сова" в соцсети.

Пропавшая ростом 163 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Одета в розовую ветровку, светлый свитер, белые джинсы, светлые кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8(905)126-65-55, 8(901)121-99-55 или 102.