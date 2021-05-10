"Ночь музеев" пройдет в Твери 15 мая

Жителей и гостей Твери приглашают на "Ночь музеев" Фото: Ольга ТРОФИМОВА

15 мая Тверь присоединится к Всероссийской акции "Ночь музеев". В этот день с 17:00 двери откроют Музей тверского быта (ул. Горького, д. 23а), Тверской государственный объединенный музей (ул. Советская, 5).

Гостей ждут мастер-классы, экскурсии по экспозициям и в мастерские.

Мероприятия в Тверском императорском дворце (ул. Советская, д. 3) начнутся в 19:15. Необходима предварительная запись по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43. Вход на мероприятия свободный (оплачивается только входной билет в экспозицию).

Посетителей ждет музейно-музыкальная программа, авторские экскурсии по экспозициям, концерты, игры, театральные зарисовки и многое другое.