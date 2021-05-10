Ковчег с мощами князя Александра Невского привезут в Тверь

Святыня пробудет на Тверской земле с 11 до 20 июля 2021 года. Фото: Виктория ТУШКОВА

Пять городов Тверской области войдут в маршрут "Исторического крестного хода" в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Участники крестного хода принесут в Верхневолжье ковчег с мощами святого князя.

Крестный ход начнёт свой путь из Храма Христа Спасителя. В Тверскую епархию мощи Александра Невского прибудут 11 июля. Святыня пробудет на Тверской земле до 20 июля 2021 года, побывав в Твери, Торжке, Старице и вышнем Волочке.

Александр Невский родился 800 лет назад. С Тверской землёй связаны тёплые моменты биографии прославленного князя и полководца, канонизированного церковью. Здесь, в Торопце, родилась его мать. Там же князь венчался со своей супругой. А родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославич, был отцом Михаила Тверского.