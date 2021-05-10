В трех районах Твери пройдут плановые отключения электроэнергии

В Твери будут проводиться плановые работы на электросетях Фото: администрация Твери

В Твери в связи с плановыми работами на электросетях будут проводиться отключения электроэнергии. В период с 11 по 14 мая отключения пройдут в трех районах.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

11 мая

С 14:00 до 15:00: пр-т Ленина, д.27, д.27/3, ул. Академическая, д.6а, д.8а, д.10.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

11 мая

С 9:30 до 13:00: ул. Горького, д.53/4, 37 (областной суд), наб. А. Никитина, д.54, д.56/2, д.74, ул. Мусоргского, д.4/53.

12 мая

С 9:30 до 13:00: ул. Горького, д.126, д.124, д.128 корп.2, ул. Благоева, д.3 корп.1, д.5.

13 мая

С 9:30 до 13:00: ул. Маршала Василевского, д.3, д.5.

14 мая

С 9:30 до 13:00: ул. Мусоргского, д.36, д.36а, д.38/33, ул. Румянцева, д.24/40, д.25/34-37/35.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

12 мая

С 13:30 до 16:00: ул. Просторная, д.10, ул. Домоткановская, д.5, д.7, ул. Конечная, д.9.

14 мая

С 9:30 до 12:00 по адресам: ул. Левитана, д.58.