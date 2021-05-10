Инспекторы ГИМС напомнили о безопасности на водных объектах жителям Тверской области

Инспекторы ГИМС проводят патрулирование водных объектов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Инспекторы ГИМС МЧС России проводят профилактические рейды на водоемах Тверской области. Работа направлена на уменьшение гибели и травматизма людей.

Патрулирование на водных объектах ведется ежедневно. Инспекторы пресекают нарушения допускаемые владельцами лодок, напоминают о необходимости иметь спасательные жилеты и документы.

Родителям напоминают о соблюдении правил безопасности при нахождении детей вблизи водоемов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.