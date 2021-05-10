В Тверской области водитель "ВАЗа" столкнулся с мотоциклом и скрылся

Мотоциклист получил травмы в ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла на 10-м км автодороги Панигино-Полубратово в Калининском районе Тверской области.

Водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2110", столкнулся с мотоциклом под управлением 35-летнего мужчины, который ехал без шлема.

Признаков алкогольного опьянения у мотоциклиста нет. Мотоцикл не зарегистрирован, категории нет.

Мотоциклист в результате ДТП получил травму ноги, а водитель "ВАЗа" скрылся с места аварии. Его разыскивают сотрудники ДПС.