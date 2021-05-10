Жители Тверской области голосуют за объекты благоустройства

В Тверской области выбирают объекты для благоустройства Фото: Александр ЖМУЛИН

Продолжается рейтинговое голосование за проекты благоустройства городов, которые будут реализованы в 2022 году. Голоса принимаются до 30 мая. Участие приняли уже 19173 жителя Верхневолжья.

Напомним, что от Тверской области на конкурс заявлено 47 проектов от 11 городов.

По Твери пока лидирует проект по благоустройству зелёной зоны в микрорайоне Мигалово на пересечении улиц Громова и Гайдара (1519 голосов).

В Вышнем Волочке за благоустройство в районном центре городского сада проголосовали 1492 жителя, за второй этап благоустройства набережной Олега Матвеева – 1168.

В Осташкове из представленных проектов наибольшее число набирает проект по обустройству пешеходной зоны по улице Рудинская (944 голоса). В Кимрах – проект благоустройства набережной Фадеева (820 голосов).

- Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах. Очень важно, чтобы голосование прошло активно, и во всех муниципалитетах были выбраны достойные проекты, – считает губернатор Игорь Руденя.