Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 мая 2021 12:26

В Твери завершается отопительный сезон

Тепловые пункты переводят на летний режим работы
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
В Твери начинают отключение отопления

В Твери начинают отключение отопления

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Твери завершается отопительный период. С 10 мая в жилых домах, промышленных, административных зданиях начнут отключать отопление.

Оборудование будет поддерживаться в рабочем состоянии до 12 мая. Даты отключения тепла в соцучреждениях определит администрация.

Центральные тепловые пункты (ЦТП) "Тверская генерация" переводит на летний режим работы. Как уточнили в организации, полностью отключить ветку от ЦТП можно только в том случаи, если на данной линии нет социальных объектов. При этом в домах, которые получают тепло по одной линии с детскими садами, школами и медицинскими учреждениями, перекрывать отопление должны управляющие организации.