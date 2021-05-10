В Твери завершается отопительный сезон

В Твери начинают отключение отопления Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Твери завершается отопительный период. С 10 мая в жилых домах, промышленных, административных зданиях начнут отключать отопление.

Оборудование будет поддерживаться в рабочем состоянии до 12 мая. Даты отключения тепла в соцучреждениях определит администрация.

Центральные тепловые пункты (ЦТП) "Тверская генерация" переводит на летний режим работы. Как уточнили в организации, полностью отключить ветку от ЦТП можно только в том случаи, если на данной линии нет социальных объектов. При этом в домах, которые получают тепло по одной линии с детскими садами, школами и медицинскими учреждениями, перекрывать отопление должны управляющие организации.