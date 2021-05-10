За кражу денег с банковской карты задержан житель Тверской области

Мужчина похитил с чужой карты 7000 рублей Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратился 37-летний житель Калининского района. Мужчина сообщил, что получил несколько смс о списании денег с банковского счета. Карту потерпевший не нашел.

По подозрению в совершении преступления в отдел полиции был доставлен безработный 33-летний житель Твери. Мужчина сознался в содеянном.

Карту он нашел на улице и оплатил покупки в магазинах на сумму 7000 рублей.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.