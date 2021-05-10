Один из детей выжил во время пожара в Вышнем Волочке Тверской области

Пожар произошел в семье многодетной матери Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Прокуратура проводит проверку причин и условий пожара, который произошел в Вышнем Волочке утром, 10 мая. В результате ЧП погибли двое детей 2017 и 2019 годов рождения.

- Будет дана оценка исполнению родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, - сообщили в ведомстве и уточнили, что пожар произошел в квартире, где проживала одинокая многодетная мать.

Один ребенок с ожогами доставлен в больницу.

По факту гибели других детей проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.